В Испании начали производить вино с чаем

Очередной сенсацией на рынке испанских вин после появления напитка голубого цвета стала разработка Poet, создатели которой впервые включили в число ингредиентов чай. Как сообщает издание 20 Minutos, на рынке были представлены три разновидности, сочетающие в себе разные сорта чая и винограда.

Идею этого необычного напитка специалист в области чая Тадео Кортес привез из Индии. Соавтором стал некто Тач, на протяжении вот уже нескольких лет разрабатывающий авторские вина для различных испанских компаний. По всей видимости, речь идет о Таче МакКарти, который стоял в том числе и за созданием знаменитого голубого вина Gik.

По словам создателей Poet, виноград в нем оттеняет вкусы и качества каждого из использованных сортов чая. Так, в разновидности Soneto чай "Эрл Грей" сочетается с виноградом гарнача, Haiku включает в себя японский чай сенча и виноград шардоне, а в состав Ghazal входят индийский чай масала и виноград мерло.

Пить это необычное вино также предлагается нестандартным способом: Soneto и Ghazal создатели рекомендуют подавать горячими. Белое Haiku они советуют охлаждать до температуры ниже 15 градусов. Что касается сочетаний с другими продуктами, то они оказались вполне ожидаемыми: Soneto подается к красному мясу, Haiku – к рыбе, а Ghazal подходит к острой и пряной еде.

Приобрести вина Poet можно в собственном Интернет-магазине компании по цене около 10 евро за бутылку. Набор из 6 бутылок, включающий в себя по два экземпляра каждой разновидности, обойдется покупателям в 57 евро.