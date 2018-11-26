В Carrefour можно отслеживать процесс производства продуктов с помощью технологии блокчейн

Сеть супермаркетов Carrefour запустила в Испании новую функцию. С помощью технологии блокчейн можно отследить весь процесс производства куриного мяса, продающегося на полках магазинов.

Компания стала первопроходцем во внедрении новой технологии хранения и передачи данных. Для того чтобы отследить этапы производства, переработки и сбыта, используется платформа IBM Food Trust, которая направлена на создание глобальных стандартов мониторинга продуктов питания. Также вклад в запуск системы внесла галисийская компания Coren.

В Carrefour отмечают, что высокие технологии помогают сети занять лидирующую позицию в изменении подхода к производству продуктов питания, а также гарантировать прозрачность процесса для потребителей.

Систему уже можно использовать для фермерского куриного мяса Calidad y Origen, созданного без использования антибиотиков. На его упаковке указан QR-код, отсканировав который пользователь получает полную информацию о продукте, включая дату рождения птицы, способ содержания, адрес фермы, сведения о корме и процессе упаковки, а также дату поступления на склад Carrefour.