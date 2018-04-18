В Барселоне стали реже покупать предметы роскоши

В Барселоне в конце 2017 года сократились продажи предметов роскоши на фоне политической нестабильности в Каталонии.

В четвёртом квартале прошлого года продажи индивидуальных предметов роскоши упали в столице Каталонии на 35%. В то же время, в целом, 2017 год завершился для этой категории товаров ростом в 12%.

Продажи предметов роскоши индивидуального использования по всей Испании превысили 5,1 млрд евро, что составляет более половины объёма продаж в этом сегменте. Как сообщается в докладе Spanish Excellence: Today & Tomorrow, подготовленном консалтинговой компанией Bain & Company, общий оборот в категории товаров высокого класса превысил 9,2 млрд евро. При этом 80% рынка составляют Мадрид и Барселона, на каждый из которых приходится порядка 2 млрд евро.

Отмечается, что, несмотря на спад в конце года, в столице Каталонии был зафиксирован больший рост, чем в Мадриде.