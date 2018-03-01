В Барселоне представили новые пробковые мобильные телефоны

Португальская компания Iki Mobile представила новую модель мобильного телефона из экологичных материалов в рамках выставки Mobile World Congress, которая проходит с 26 февраля по 1 марта в Барселоне.

Корпус телефонов марки Bless Plus, которые производятся на недавно открытой фабрике в Коруче (Португалия), выполнен из пробки. Стоимость новой модели, которая вскоре поступит в продажу, составляет 340 евро. Смартфон на базе ОС Android 7.0 получил оперативную память 6Гб и внутреннюю память 64ГБ. Он поддерживает две сим-карты, а также оснащён фронтальной камерой Sony на 13 мегапикселей, основной камерой на 13+5 мегапикселей, аккумулятором ёмкостью 3800 мАч, функцией распознавания отпечатков пальцев и беспроводной зарядки. К тому же устройство заявлено как ударопрочное.

Смартфон предлагается в широкой цветовой гамме: от светлой до тёмной пробки. По заверениям производителя, материал является антибактериальным и гипоаллергенным.