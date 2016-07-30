В Барселоне открылась штаб-квартира технологического кластера Barcelona Tech City

В Барселоне состоялось открытие новой штаб-квартиры технологического кластера Barcelona Tech City, которая разместилась во дворце Palau de Mar XIX века, принадлежащем портовой администрации. Как сообщает La Vanguardia, в центре будут работать более 1 000 профессионалов и около 80 компаний. Их основная задача заключается в повышении потенциала каталонской столицы как центра современных технологий глобального уровня.

В число партнеров ассоциации входят фонд Mobile World Capital Foundation, банк Caixabank, бизнес-школа Esade, энергетическая компания Gas Natural Fenosa и оператор Telefónica España. В состав Barcelona Tech City входят такие фирмы, как Antai, Wallapop, Letsbonus, Privalia, Trovit, Airbnb, Uber и Edreams.

Проект новой штаб-квартиры был реализован при поддержке мэрии Барселоны, правительства Каталонии и портовой администрации региональной столицы. По словам главы каталонского правительства Карлеса Пучдемонта, "открытие центра является свидетельством вклада Каталонии в развитие новых технологий" и сотрудничества между частными и государственными предприятиями. Кроме того, он подчеркнул, что "предпринимателями будущего в Каталонии станут представители технологических компаний", и отметил необходимость обучения студентов в научной сфере.

Представители ассоциации отметили, что сектор новых технологий Каталонии объединяет более 12 500 компаний. За три последних года он привлек инвестиции на общую сумму более чем в 3 млрд евро.