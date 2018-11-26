В Барселоне откроется первый инкубатор для технологий 3D-печати

В январе 2019 года в Барселоне начнёт работу первый европейский инкубатор, который будет заниматься технологиями 3D-печати. Проект продвигается Консорциумом Свободной экономической зоны и фондом Leitat.

Инкубатор расположится на территории СЭЗ. Планируется, что в ближайшие пять лет в нём разместится около сотни компаний. На первом этапе бизнес-инкубатор собрал порядка двух десятков стартапов.

Официальная презентация нового проекта состоялась во время одного из завтраков Fórum Europa, прошедшего в отеле Palace de Barcelona 22 ноября.

В СЭЗ сообщили, что параллельно с этой инициативой консорциум продвигает проект D Factory, который включает промышленные помещения нового поколения. На первом этапе они займут 17 тысяч квадратных метров, а после разрастутся до 100 тысяч квадратных метров. Среди других идей – развитие нового района Марина-дель-Прат-Вермель и создание района с доступной арендой, где могли бы жить и работать молодые специалисты.

В консорциуме добавили, что в ближайшие восемь месяцев планируется организовать пять крупных мероприятий, которые должны превратить Барселону в мировой центр логистики.