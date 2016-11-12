В банке BBVA теперь можно открыть счет дистанционно - с помощью селфи

Банк BBVA включил в свое мобильное приложение возможность открыть счет и ознакомиться с условиями его обслуживания без необходимости посещения отделения. Программа также позволяет подтвердить личность заявителя и подписать договор об оказании банковских услуг.

Ключевыми моментами данного процесса являются отправка селфи и видеозвонок, основная задача которых – подтверждение личности клиента и обеспечение безопасности процедуры. Полученный автопортрет с помощью биометрических технологий будет автоматически сопоставлен с имеющейся в базе данных фотографией на национальной идентификационной карте (DNI) , которую заявитель должен будет выслать вместе с селфи, а также с изображением и голосом, зафиксированными во время видеозвонка. Весь процесс займет несколько минут, как и при личном посещении банка, однако его автоматизация избавит клиента от необходимости ехать в отделение и сэкономит время его сотрудникам.

В соответствии с европейским и испанским законодательством, в частности, законом 10/2010 о предотвращении отмывания капитала и финансирования терроризма, удостоверение личности клиента является обязательным элементом для ее проверки. «Это требование испанские банки традиционно выполняли одним из трех методов: с помощью физического присутствия клиента в офисе, отправки курьера к нему на дом или проверки данных о прочих счетах в других банках, зарегистрированных на его имя. Теперь контролирующие органы разрешили проверять личность клиента без его присутствия на основе видеозвонка», - отметили представители BBVA в ходе презентации нового сервиса.

В качестве бонуса для клиентов, которые решат открыть счет подобным образом, банк предлагает отмену комиссии за его открытие и обслуживание, а также дебетовую карту с бесплатным обслуживанием.

Открытие счета с помощью селфи – лишь одна из многих функций мобильного приложения BBVA. Его пользователи также могут связаться с личным консультантом посредством сервиса BBVA Contigo, заверить документы с помощью электронной подписи и осуществить множество других процедур.