В банках на западе Арагона растут очереди из каталонцев

В понедельник с самого утра у дверей арагонских банков вновь выстроились очереди из жителей Каталонии. Повышенный интерес каталонцев к открытию счетов в банках соседних автономных областей наблюдался ещё на прошлой неделе. Многие обратились в финансовые учреждения Фраги (Уэска) и других городов, расположенных в пределах так называемой "Западной полосы" Арагона.

Как сообщает агентство Efe, несмотря на заверения каталонских банков в сохранности депозитов, немалое число клиентов предпочитает перестраховаться и открыть новые счета за пределами Каталонии. Значительная доля новых счетов приходится на суммы от 30 до 50 тысяч евро, в некоторых случаях речь идёт о суммах от 500 тысяч. В банках также регистрируют операции по переводу средств через интернет и даже по телефону.

По словам самих клиентов, ими движет не страх потерять свои сбережения, а осторожность. О числе клиентов, которые решили сменить банк, не сообщается.