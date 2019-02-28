В 2018 году из Каталонии ушло 2812 компаний

В 2018 году 2812 компаний, которые были зарегистрированы в Каталонии, переехали в другие регионы.

По данным Informa D&B, в прошлом году в Каталонии было учреждено всего 509 новых компаний. Таким образом, их общее число компаний сократилось на 2303.

Помимо Каталонии сокращение наблюдалось ещё в четырёх автономных сообществах, однако разница была гораздо менее значимой. В Кастилии и Леоне стало на 71 компанию меньше, в Стране Басков – на 29, в Эстремадуре – на 23, в Астурии – на 18.

Больше всего компаний переехало из Каталонии в Мадрид – 59%. Они составили более половины всех новых компаний в столичном регионе. Значительная доля бывших каталонских организаций приходится на Валенсию (10%) и Арагон (7%). Отмечается, что среди покинувших Каталонию компаний 25 имеют оборот более 100 млн евро.

Общее число испанских компаний, сменивших юридический адрес, выросло за последние четыре года на 81% с 3828 в 2014 году до 6922 – в 2018. Сообщается, что Каталония в период с 2014 по 2016 год в среднем теряла по 300 компаний ежегодно, в то время как в 2017 эта цифра резко выросла до 1347.