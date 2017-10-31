Уровень роста экономики в третьем квартале совпал с прогнозами Банка Испании

Уровень роста испанской экономики в третьем квартале года составил 0,8%, что на 0,1 процентных пункта меньше, чем в предшествующем триместре, сообщают информационные агентства страны со ссылкой на данные Национального института статистики (INE). В свою очеред, среднегодовой уровень роста ВВП в вышеозначенный период составил 3,1%. Эти показатели соответствуют прогнозам, озвученным ранее Банком Испании и Министерством экономики. Произошедшее снижение связано с замедлением темпов создания новых рабочих мест и чистых торговых потоков после того, как в начале весны с этих сферах была зафиксирована особо выраженная положительная динамика.

С учетом всех вышеозначенных факторов Банк Испании сохранил свой текущий прогноз роста на уровне 3,1%, однако в 2018-м и 2019-м годах его уровень несколько снизится – до 2,5% и 2,2% соответственно. Правительство страны также оставило неизменным предполагаемые показатели этого года (3,1%) и снизило до 2,3% прогнозируемые результаты на следующий в свете каталонского кризиса. В свою очередь, Независимый орган налоговой ответственности (AIReF) говорит о росте на 1,2%, что на 4 процентных пункта ниже озвученных ранее цифр.

В своем докладе специалисты Банка Испании называют основной причиной снижения темпов роста ВВП в период с 2017 по 2019 годы прогрессивное истощение экспансивного эффекта вследствие принятия решений о покупке товаров длительного пользования и инвестициях, отложенных населением в годы кризиса, а также нейтрального характера налоговой политики и частичного восстановления цен на нефть. По их мнению, рост экономики будет и дальше основываться на динамике национального спроса, а на него, в свою очередь, повиляют улучшения в имущественном положении частных игроков рынка и благоприятные условия финансирования. На сфере потребления положительно скажется создание новых рабочих мест.

Что касается внешней торговли, то, по подсчетам Банка Испании, ее доля в объеме ВВП составит 0,6% в текущем году и 0,3% в 2018-м и 2019-м. Уровень роста объемов экспорта также был пересмотрен в сторону снижения – до 6,4% в 2017-м, 4,6% в 2018-м и 4,5% в 2019-м. Снизятся и темпы роста импорта – до 5%, 4,1% и 4,2% соответственно. Эта тенденция объясняется особенностями внутреннего спроса, которые, в свою очередь, отражают определенную степень развития импортозамещения за счет продукции национального производства.