Уровень дефицита в Испании оказался самым высоким среди стран ЕС

Уровень дефицита в Испании в прошлом году составил 4,3% от объема ВВП без учета помощи, выделенной национальным банкам, сообщают информационные агентства со ссылкой на данные Евростата. Таким образом, страна улучшила свои показатели в сравнении с установленной Брюсселем отметкой в 4,6%, но они все равно оказались самыми высокими по ЕС. С учетом банковских субсидий эта цифра достигает 4,5%, что на 0,8 процентных пункта меньше, чем годом ранее.

Помимо Испании, дефицит выше 3% был зарегистрирован только во Франции и Румынии. Профицит, напротив, был зафиксирован в Люксембурге (1,6%), на Мальте (1,1%), в Швеции (1,1%), Германии (0,8%), Греции (0,5%), Чехии (0,7%), на Кипре (0,5%), в Нидерландах (0,4%) и Литве (0,3%). Болгария и Латвия, в свою очередь, вышли в баланс.

В целом по еврозоне уровень дефицита в 2016 году составил 1,5% от объема ВВП, в то время как годом ранее эта цифра достигала 2,1%. Что касается ЕС, то в его случае данный показатель снизился на 0,7 процентных пунктов по сравнению с 2015-м и составил 1,7%.

На текущий год намеченная Брюсселем для Испании цифра находится на уровне 3,1% от объема ВВП, в то время как в следующем году она должна снизиться до 2,2%. Впрочем, власти страны уже снизили с 2,6% до 2,3% прогнозируемые показатели роста на 2018-й и повысили с 2,2% до 2,3% планируемый уровень дефицита. Причиной подобных изменений стало влияние политической ситуации в Каталонии и отсутствие утвержденного бюджета на следующий год.

С другой стороны, Испании удалось сократить свой государственный долг с 99,4% до 99% от объема ВВП, что обеспечило ей шестое место среди стран ЕС по данному параметру. Суммарный размер задолженности по состоянию на конец 2016 года составлял 1,107 триллионов евро, что на 33,271 миллиарда больше, чем годом ранее. Среди стран ЕС обладателями самого внушительного долга являются Греция (180,8%), Италия (132%), Португалия (130,1%), Кипр (107,1%) и Бельгия (105,7%), а самые низкие показатели, напротив, демонстрируют Эстония (9,4%), Люксембург (20,8%), Болгария (29%), Чехия (36,8%), Румыния (37,6%) и Дания (37,7%). В среднем по еврозоне объем госдолга в конце года составил 88,9%, а по ЕС – 83,2%.