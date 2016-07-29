Уровень безработицы в Испании снизился до 20%

Уровень безработицы в Испании во втором квартале составил 20% или 4 574 700 человек. Это на 216 700 меньше, чем в предыдущем квартале (-4,52% ). «Я убежден, что в конце года безработных будет меньше 20%», - заявил министр экономики Луис де Гиндос.

Однако это самое слабое падение безработицы со второго квартала 2013 года (тогда безработица снизилась на 3,67%). В последующие два года были снижения на 5,23% и 5,42% соответственно. В абсолютных цифрах сейчас число безработных самое низкое с 2009 года, когда не были трудоустроены 4 335 000 испанцев. В прошлом году безработица снизилась на 574 300 человек.

Во втором квартале 2016 года занятость увеличилась в основном в сфере услуг, где нашли работу 227 300 человек, в строительстве – 45 600, в промышленности – 15 700.

Снижение уровня безработицы во втором квартале произошло в основном в возрастной группе от 25 до 54 лет, трудоустроились 213 900 человек. А 22 600 человек в возрасте от 16 до 24 лет, напротив, потеряли работу.