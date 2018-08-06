Уход Uber и Cabify не сказался на стоимости лицензий такси в Барселоне

Несмотря на то, что компании Uber и Cabify временно приостановили работу в Барселоне, это не отразилось на стоимости лицензий на представление услуг по перевозке пассажиров.

В настоящее время покупка лицензии такси в каталонской столице обойдётся в среднем в 140 тысяч евро, что на 17 тысяч больше чем в момент, когда были сняты ограничения для компаний VTC (аренда автомобиля с водителем). Для сравнения: в 2003 их стоимость составляла менее 42 тысяч евро. Также отмечается, что объявления в Сети отличаются, в зависимости от региона, но можно найти предложения в диапазоне от 52 до 74 тысяч евро.

При этом, как сообщает El Mundo, в секторе перевозок порой даже государственные органы, которые занимаются выдачей лицензий, не владеют полной информацией об их стоимости на вторичном рынке.

Основная масса разрешений была выдана с 2009 по 2013 год, в период либерализации в этом секторе. В это время требование о наличии по меньшей мере одной лицензии VTC на каждые 30 автомобилей отменили, а чтобы получить лицензию требовалось лишь соблюсти ряд условий и оплатить установленный сбор в размере от 20 до 40 евро.