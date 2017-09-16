Uber открыл штаб-квартиру в Мадриде

Компания Uber открыла южноевропейскую штаб-квартиру в Мадриде, а также объявила о введении новой ценовой политики и представила план развития UberEats.

Новый офис Uber площадью более 700 квадратных метров расположился в центре инноваций The Cube. Директором испанского подразделения был назначен Хуан Галиардо, который с 2014 года отвечал за оперативное управление в компании.

Как сообщает Europa Press, после того, как был проведён детальный анализ отзывов водителей и пользователей приложения, руководство компании-перевозчика приняло решение о введении фиксированных тарифов, что должно снизить стоимость поездок в среднем на 5%. Мадрид станет одним из первых европейских городов, где будет внедрена новая система, которая заработает с 22 сентября.

Компания также представила новую опцию «сложных маршрутов». Она позволяет устанавливать в приложении до трёх остановок по указанному маршруту, которые можно выбирать как до посадки в такси, так и во время поездки.

Сервис доставки еды UberEats, функционирующий в испанской столице на протяжении уже восьми месяцев, также ожидают изменения. После расширения зоны действия сервисом можно будет воспользоваться в пределах M30, в том числе в районах Tablas, Sanchinarro, Montecarmelo, Hortaleza и San Blas. Кроме того, количество заведений, из которых можно заказать доставку, увеличилось до 700. В 2018 году UberEats планируется запустить по меньшей мере ещё в трёх испанских городах.