Uber начал доставлять еду в Севилье

Компания Uber запустила в Севилье сервис по доставке еды. Столица Андалусии стала пятым городом в Испании, где работает Uber Eats после Мадрида, Барселоны, Сарагосы и Валенсии.

В рамках расширения сервиса в Испании в ближайшее месяцы также планируется запустить Uber Eats в Малаге.

Пользователи из Севильи могут заказать блюда на дом или в офис с помощью приложения Uber Eats или на сайте проекта. Услуга не предусматривает минимальной суммы заказа, предоставляется бесплатно в течение первого месяца, а по истечении этого периода обходится в 1,9 евро. Сервис охватывает более 80 заведений, в которых представлено более двух десятков разных видов кухни.

Uber Eats присутствует в 220 странах и сотрудничает с 80 тысячами ресторанов по всему миру.