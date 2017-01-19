Uber доставит еду жителям Мадрида

В среду плафторма Uber запустила новый сервис по доставке еды на дом, получивший название UberEATS. Как сообщают информационные агентства Испании, транспортировка заказов будет осуществляться на мотоциклах и велосипедах. К инициативе присоединилось более 200 ресторанов.

Помимо Мадрида, эта услуга доступна уже в 50 городах мира. Ее оказывают частные водители. На сегодняшний день компания не планирует включать в систему другие виды транспорта. Сервис доступен с 12:00 до 00:00. В пилотной фазе проекта он охватит только центральную часть Мадрида, ограниченную кольцевой дорогой M-30.

UberEATS предстоит конкурировать с такими крупными игроками рынка, как Just Eat и Deliveroo, которые также специализируются на доставке еды на дом.