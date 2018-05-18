Тысячи человек останутся без работы, если в испанских цирках перестанут выступать животные

Ассоциация испанских цирков ответила на предложение Испанской социалистической рабочей партии прекратить представления с участием животных. Цирки сочли предложение неконструктивным, отметив, что такие меры приведут к тому, что более 3500 семей окажутся на улице и около 850 животных погибнут.

Объединение выступило со встречным предложением создать рабочую комиссию для подготовки изменений к законодательству, подчёркивая, что запрет на выступления животных «положит конец цирку в Испании».

Предложение запретить или ограничить использование диких животных в цирковых представлениях поступило после аварии, в которой погиб слон и пострадало несколько других цирковых животных из-за того, что перевозивший их грузовик перевернулся.

В ассоциации также отметили, что испанские цирки соблюдают европейские нормы обращения с животными, а Служба по защите природы Seprona проводит регулярные проверки в дополнение к осмотрам ветеринаров.

В цирках считают, что животные, которые выросли в неволе, не смогут выжить без посторонней помощи. Кроме того, организация обратила внимание на популярность цирковых представлений и провела параллель с боями быков, заявив, что решать в этом случае должна публика.