Треть трудовых контрактов, заключенных в Испании в январе, длились менее 15 дней

29,5% трудовых контрактов, которые были заключены в Испании в январе, имели срок действия 15 дней и менее. По данным Государственной службы занятости (SEPE), в сравнении с прошлым годом этот показатель вырос на один процентный пункт.

При этом из 549 тысяч контрактов с продолжительностью до 15 дней 471 тысяча приходится на контракты сроком на неделю и менее.

В SEPE сообщают, что в общей сложности было заключено 1,6 млн временных контрактов, что составляет 90% от общего количества трудовых договоров в первый месяц 2019 года (1,86 млн).

Кроме того, временная занятость выросла на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число постоянных контрактов, в свою очередь, увеличилось почти на 5%.

28% январских контрактов предусматривают частичную занятость. При этом 9 из 10 таких договоров также носят временный характер.

Временная занятость свойственна, в первую очередь, сфере услуг. В этой области заключили более миллиона контрактов. При этом почти 490 тысяч из них имели продолжительность месяц и менее. По количеству временных контрактов лидирует сектор питания (179 тысяч), розничная торговля (86 тысяч) и услуги по проживанию (67 тысяч).

По статистике заключение временных контрактов в большей степени характерно для работников с низкой ступенью образования. Лишь 9% работников со школьным образованием подписали в январе постоянные контракты, в то время как среди обладателей дипломов о высшем образовании этот показатель составляет 22%.