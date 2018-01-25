Только 10% хамона с маркировкой Ibérico производится из мяса чистокровных иберийских свиней

Только 10% хамона с маркировкой Ibérico на самом деле производится из мяса чистокровных иберийских свиней, пишет издание La Economía Digital. В остальных случаях используется мясо животных, рожденных от иберийских самок и хряков американской породы дюрок. Подобная технология скрещивания обеспечивает большее количество поросят в помёте, которые к тому же быстрее растут, и эти особенности делают ее более рентабельной для производителей. Несмотря на то, что фактически речь идет о другой породе, представители сектора настаивают на сохранении маркировки Ibérico из-за ее престижности и сопутствующих экономических результатов.

Согласно данным сайта Министерства сельского хозяйства, ежегодно в Испании забивают 3 миллиона свиней, продукция из мяса которых имеет вышеупомянутую отметку на упаковке, но только 300 000 из них действительно являются чистокровными представителями иберийской породы, занесенными в генеалогические реестры. Помимо этого, ошибочным является и предположение о том, что свиньи всю жизнь пасутся на лугах: в реальности это происходит только в последние два месяца перед забоем, а до этого времени животные все время находятся в вольерах и питаются кормом.

Нормативы для сертификации чистоты породы также не вызывают особого доверия: помимо неясной системы получения свидетельств об аутентичности, самок зачастую подвергают исключительно визуальному осмотру, а не тесту ДНК, который необходим для подтверждения чистоты породы. В свете вышеозначенных факторов покупателям не стоит быть уверенными в том, что они приобретают настоящий иберийский хамон.