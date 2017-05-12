Tesla открывает свой первый автосалон в Испании

Tesla в конце мая откроет свой первый полноценный автосалон в Испании. Он расположится в Барселоне в районе Порт-Велл. Здесь будут представлены все модели Tesla, а для потенциальных покупателей будут организованы тест-драйвы.

Салон в Порт-Велл будет временным. Его закроют в конце июля. Где появится постоянный автосалон Tesla пока не сообщается. Но уже известно, что во второй половине 2017 года компания обоснуется и в Барселоне, и в Мадриде.

А сейчас Tesla принимает активное участие в международной автосалоне Automobile Barcelona, который проходит в эти дни в каталонской столице. Компания привезла стенд площадью 300 квадратных метров, на котором представлены модели Model S 100D и Model X 100D.