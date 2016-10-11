Tesla открывает первые магазины в Испании

Компания Tesla собирается открыть магазины в Испании для продажи своих электромобилей. Сообщение о появлении новых вакансий в Барселоне и Мадриде уже опубликовано на официальном сайте.

На работу набирают продавцов и инженеров, промоутеров, людей которые смогут работать на зарядных станциях, где машина будет заряжаться в течение часа. Хотя большинство свободных позиций касаются всё же продаж и маркетинга. Соискатели должны будут продемонстрировать свои знания о моделях S и X.

Tesla начала осваивать испанский рынок в 2015 году, когда установила первые в стране зарядные станции. В начале текущего года было запущено еще 18 точек для быстрой зарядки.