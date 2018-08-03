Telefónica и Seat представили первый испанский автомобиль с системой помощи водителю

Компании Telefónica и Seat представили в Сеговии совместный проект автомобиля со встроенной системой помощи водителю с использованием мобильной сети.

Проект был создан в рамках программы «Технологичные города 5G» и стал результатом сотрудничества с компаниями Nokia, Ficosa, SICE и мэрией Сеговии.

Технологиями обмена информацией был оснащён не только автомобиль, но и дорожная инфраструктура.

Авторы проекта поясняют что он наглядно демонстрирует, как дорожные элементы могут «общаться» с транспортными средствами посредством существующей мобильной сети и отправлять предупреждения, в случае какой-либо опасности или непредвиденной ситуации. Это первый шаг к распространению самоуправляемых автомобилей, подключенных к мобильным сетям, в реальных городских условиях в Испании.

В Сеговии было проведено несколько тестовых заездов, во время которых система сообщала о дорожной обстановке: наличии пешеходов на пути или предстоящей смене сигнала светофора.

Для проекта SEAT предоставил автомобиль модели Ateca, оборудованный по последнему слову техники и подготовленный для подключения нового оборудования. На дорогах также были установлены специальные коммуникационные устройства.