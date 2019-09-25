Супермаркеты Alcampo y Dani - самые дешёвые в Испании. Sánchez Romero и Ulabox - самые дорогие

Испанская организация по защите прав потребителей (OCU) утверждает, что, если покупать продукты в определенных супермаркетах, можно экономить более 1000 евро в год. Организация выяснила, какие сети супермаркетов - самые дешевые в Испании. А какие - самые дорогие.
Сети Alcampo, Dani и Tifer названы самыми доступными. При этом магазин Alcampo в муниципалитете Койя в Виго признан самым дешевым во всей Испании.
Три магазина Sánchez Romero - самые дорогие в Испании. Также в список самых дорогих вошли Suma, Ulabox и Sorli Discau.
Самые дешевые супермаркеты расположены в городах Альмерия, Сьюдад-Реаль, Херес-де-ла-Фронтера, Паленсия, Пуэртольяно, Виго и Самора.
Самые дорогие - в Пальме-де-Майорка, Барселоне, Лириде и Мадриде.
Галинсия и Мурсия - самые дешевые на уровне автономных сообществ. А Каталония и Балеарские острова - самые дорогие.
В ходе исследования эксперты OCU проанализировали 184 ценников на 244 продуктов в 1225 магазинах из 65 городов Испании.Темы: Бизнес