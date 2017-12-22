Суд ЕС приравнял Uber к обычным такси

Суд Европейского союза вынес решение о деятельности американской компании Uber. Суд постановил, что для работы сервиса на рынке транспортных услуг требуется лицензия и прочие разрешения от соответствующих органов стран-участниц ЕС.

Таким образом, майское заключение генерального адвоката суда Мацея Шпунара получило законную силу и услуга «аренда автомобиля с водителем» была приравнена к обычным такси. По мнению Шпунара, несмотря на «инновационность концепции», электронная платформа Uber относится к транспортному сектору, и в связи с этим к ней не применим принцип свободного предоставления услуг, который гарантирован законодательством ЕС проектам в сфере информационных технологий.