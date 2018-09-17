Starbucks открыл на Канарах первое пляжное кафе в Испании

Американская сеть Starbucks открыла в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария первое пляжное кафе на Канарах и в Испании, в целом. Оно разместилось на первой линии пляжа Las Canteras.

Как сообщают в компании, это восьмое заведение сети на Канарских островах и 138-е в Испании. Американская сеть работает в регионе в партнёрстве с местной компанией Amura Food.

Площадь новой кофейни составляет 270 квадратных метров, а дизайн навеян расположением и также историей легендарной сети. Как сообщают в Starbucks, при оформлении выбор пал на бежевые и карамельные оттенки, которые гармонируют с природной цветовой гаммой местности. Также в кафе есть яркий мурал ручной работы, который напоминает о том, что оно расположено в солнечном и радостном месте.