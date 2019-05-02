Средняя зарплата в Испании на сайтах с вакансиями - почти 23,5 тыс. евро в год

Испанские компании публикуют на сайтах с вакансиями объявления о поиске сотрудников со средней зарплатой 23 478 евро в год. Об этом говорится в ежегодном докладе InfoJobs-ESADE 2018. Этот показатель оказался на 147 евро больше, чем в прошлом году.
Мадрид остается регионом с самыми высокими зарплатами в Испании - 24 713 евро. На втором месте - Страна Басков (23 969 евро). На третьем - Каталония (23 727 евро).
Самые низкие зарплаты в Испании зафиксированы в Кантабрии (20 371 евро), на Канарских островах (21 542 евро) и в Галисии (21 644 евро).
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