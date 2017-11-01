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          Новости Испании » Новости » Бизнес » Список крупнейших компаний, ушедших из Каталонии после референдума

          Список крупнейших компаний, ушедших из Каталонии после референдума

          12:44 01.11.2017

          В свете событий, связанных с провозглашением независимости в Каталонии после незаконного референдума 1 октября, более 1800 компаний перенесли свои головные офисы за пределы региона.

          Издание 20 minutos составило список крупнейших компаний, которые ушли из Каталонии:

          • Stada (30 октября, Мадрид). Один из крупнейших производителей медикаментов-дженериков в Европе.
          • Allianz Seguros (27 октября, Мадрид). Один из лидеров на испанском рынке страховых услуг.
          • Faccsa (25 октября, Мадрид). Производитель мясных продуктов.
          • Invacare (23 октября). Производитель ортопедических материалов, во главе которой стоит племянница президента Каталонии Карлеса Пучдемона Эстер Пучдемон. Компания находится в поисках нового места для штаб-квартиры.
          • Cementos Molins (20 октября, Мадрид). Производитель цемента.
          • Volotea (19 октября, Астурия). Авиакомпания. Штаб-квартира перенесена в Астурию, где базируется её флот.
          • Pangaea Oncology (19 октября, Сарагоса). Компания, специализирующаяся на биотехнологиях в области онкологии.
          • Servihabitat (19 октября, Мадрид). Агентство недвижимости, 51% акций которого принадлежит TPG и 49 % – CaixaBank.
          • Laboratorios Ordesa (19 октября, Уэска). Компания, специализирующаяся на продажах молока и детского питания через аптечную сеть.
          • Grupo Zurich (18 октября). Международная страховая компания.
          • Pastas Gallo (17 октября, Кордова). Производитель пищевых продуктов. Головной офис перенесён в Эль-Карпио (Кордова), где располагается одна из фабрик компании.
          • Bruixa d'Or (17 октября, Наварра). Организатор лотереи Sort.
          • Codorniú (16 октября, Риоха). Винодельческая компания.
          • TAB Spain (16 октября, Мадрид). Филиал международной компании-производителя аккумуляторных батарей для автомобилей.
          • Gesiuris (13 октября, Мадрид). Инвестиционная компания.
          • Axa Seguros (11 октября, Бильбао). Филиал французской страховой компании.
          • Divina Pastora (11 октября, Валенсия). Страховая компания.
          • Industrias Ponsa (11 октября, Мадрид). Производитель текстильных лент для различного применения.
          • Cemoi Electricite (11 октября, Аликанте). Консалтинговая компания, предоставляющая услуги в области энергетики.
          • Idilia Foods (11 октября, Валенсия). Группа компаний, которой принадлежат такие марки как Cola Cao, Nocilla и Okey.
          • Applus (11 октября, Мадрид). Компания, специализирующаяся на проведении изысканий и сертификации.
          • Bimbo (11 октября, Мадрид). Мексиканская продовольственная компания.
          • Planeta (10 октября, Мадрид). Медиа-группа.
          • Catalana Occidente (10 октября, Мадрид). Международная страховая компания.
          • eDreams (10 октября, Мадрид). Крупнейший онлайн-туроператор Европы.
          • Grupo Indunkern (10 октября, Мадрид). Группа компаний, работающих в сфере фармакологии, химического производства и ветеринарии.
          • EDM (10 октября, Мадрид). Инвестиционная компания.
          • Sanantur (10 октября, Малага). Туристическая компания.
          • Colonial (9 октября, Мадрид). Агентство недвижимости.
          • Abertis (9 октября, Мадрид). Корпорация, в ведении которой находятся автомобильные дороги, инфраструктура и коммуникации.
          • Cellnex (9 октября, Мадрид). Оператор инфраструктуры.
          • San Miguel (9 октября, Малага). Пивоваренная компания, принадлежащая Mahou. Штаб-квартира перенесена в Малагу, где находится один из центров производства.
          • Pesa Medioambiente (9 октября, Ла-Корунья). Организация, принадлежащая строительной компании из Оренсе Copasa. Штаб-квартира отныне находится в Сантьяго-де-Компостела.
          • Torraspapel (9 октября, Мадрид). Производитель и дистрибьютер бумаги.
          • MRW (9 октября, Валенсия). Одна из крупнейших испанских логистических компаний.
          • DVD Dental (9 октября, Мадрид). Компания, специализирующаяся на обслуживании стоматологических клиник, которая принадлежит французской группе FHS.
          • Trea Asset Management (9 октября, Мадрид). Инвестиционная компания.
          • MGS Seguros (9 октября, Сарагоса). Страховая компания.
          • Aguas de Barcelona (7 октября, Мадрид). Организация, занимающаяся водоснабжением в столице Каталонии.
          • Lleida.net (7 октября, Мадрид). Компания, специализирующаяся на сертификации и электронных уведомлениях.
          • Gas Natural Fenosa (6 октября, Мадрид). Компания, занимающаяся газоснабжением.
          • Banco Mediolanum (6 октября, Валенсия).  Банк.
          • Arquia Banca (6 октября, Мадрид). Кредитный кооператив.
          • Caixabank (6 октября, Валенсия). Банк.
          • Banco Sabadell (5 октября, Аликанте). Банк.
          • Service Point (5 октября, Мадрид). Компания, специализирующаяся на репрографии.
          • Eurona (5 октября, Мадрид). Телекоммуникационная компания.
          • Proclinic (5 октября, Сарагоса). Дистрибьютор ортодонтических продуктов.
          • Oryzon Genomics (4 октября, Мадрид). Биотехнологическая компания, которая стала одной из первых, принявших решение о переносе штаб-квартиры после референдума 1 октября.

          Большинство компаний ограничились формальной сменой юридического адреса, обосновав такой шаг необходимостью защитить интересы клиентов, сотрудников и акционеров на фоне нестабильности в регионе. Ряд организаций, в том числе Aguas de Barcelona и Cellnex называют этот шаг временным и готовы вернуться в Каталонию после того как ситуация нормализуется. Финансовые учреждения, такие как Caixabank и Banco Sabadell, при переносе головного офиса руководствовались в первую очередь необходимостью сохранения гарантий на уровне ЕС. В подавляющем большинстве случаев, в организациях заявили, что, несмотря на перенос штаб-квартир, сохранится прежний формат работы, офисы и центры в Каталонии продолжат работу, а массовый переезд персонала не планируется.

          Из 48 крупнейших компаний, покинувших Каталонию, 29 переехали в Мадрид, 5 – в Валенсию, 3 – в Сарагосу, по 2 – в Малагу и Аликанте, и по одной в Ла-Корунью, Астурию, Страну Басков, Наварру, Уэску и Кордову.

          Также по-прежнему не исключают возможности переноса центрального офиса винодельческая группа Freixenet, немецкая сеть супермаркетов Lidl, производитель автомобилей Seat, группа компаний Renta Corporación, международная компания по разработке электронных маркетинговых платформ The Digital Box, а также промышленная группа Celsa Group.

          Темы: Бизнес

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