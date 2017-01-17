Состояние трех богатейших испанцев эквивалентно суммарному доходу самой бедной трети населения страны

Суммарное состояние основателя холдинга Inditex Амансио Ортеги, его дочери Сандры и президента сети супермаркетов Mercadona Хуана Роча аналогично общему размеру средств, которыми располагают самые бедные 30% жителей Испании. Как сообщают информационные агентства страны со ссылкой на данные доклада «Экономика для 99%» организации Oxfam Intermón, таким образом, имущество трех вышеупомянутых бизнесменов было оценено в ту же сумму, что и суммарный доход 14,2 миллиона человек, что эквивалентно численности населения Каталонии и Мадрида вместе взятых.

«В настоящее время мы наблюдаем ускорение суперконцентрации богатства. В Испании, занимающей одно из первых мест в Евросоюзе по степени экономического неравенства, произошло падение заработной платы на 28% и консолидация вышеупомянутой тенденции», - отметила специалист Oxfam по вопросам налогообложения Сусана Руис в ходе презентации исследования.

«За последний год в стране было зарегистрировано 7 000 новых миллионеров, что примерно соответствует 20 в день. Неравенство доходов усугубилось, и самые бедные жители страны потеряли треть своих доходов», - подчеркнула Руис. По ее словам, «государственная политика негативно влияет на уровень благосостояния малоимущих».

«Компании работают для самых богатых и уходят от уплаты налогов. На эти деньги можно было бы отправить в школу 124 миллиона детей или спасти от смерти 6 миллионов. Впрочем, фирмы пользуются своей властью, чтобы оказывать давление и добиваться выгодных для себя условий», - заявила Лаура Контрерас, эксперт Oxfam по институциональным отношениям.

В 2015 году уровень дохода самого высокооплачиваемого топ-менеджера страны в 96 раз превзошел размер зарплаты среднестатистического работника одной из фирм, входящих в состав ключевого испанского фондового индекса IBEX 35. Аналитики Oxfam предупреждают, что система налогообложения в Испании является одной из самых неэффективных с точки зрения сокращения неравенства. Страна заняла второе место по ЕС после Кипра по уровню роста разрыва в доходах: его показатель в 20 раз превысил среднеевропейский. Несмотря на то, что в последние годы Испания демонстрирует одни из самых высоких темпов роста в регионе, положительные последствия этой динамики замечают далеко не все ее жители.

Специалисты Oxfam Intermón заявили, что «в целом испанское население сейчас живет хуже, чем 12 лет назад». Что касается разницы в доходах мужчин и женщин, то «последним предлагают худшие условия труда на фоне большего количества обязанностей».

Представители организации призвали членов парламента и представителей экономической элиты внести свой вклад в создание «более гуманной экономики», а также обратились к правительству с просьбой отдать приоритет при планировании бюджета наиболее уязвимым жителям страны.