СМИ: Zara нашла дешевую рабочую силу в Восточной Европе

Надпись «Сделано в Европе» не всегда означает хорошую заработную плату для работников производства, пишет El Confidencial. Издание ссылается на исследование Behind The Label, которое показывает, что не обязательно ехать в Бангладеш для того, чтобы сэкономить на зарплатах. Такие бренды, как Zara, Geox, Lowa и Deichmann, предоставляют аналогичные условия труда для производителей обуви в Албании, Боснии, Македонии, Польши, Румынии и Словакии.

В ходе исследования были опрошены 179 работников этих компаний в 12 странах мира. Речь идет не только о заработной плате, которая не покрывает основные потребности сотрудников. Авторы исследования утверждают, что наблюдаются также дискриминация по половому признаку, трудности с тем, чтобы уйти в отпуск, неоплачиваемые сверхурочные и высокий риск для здоровья из-за наличия токсичных веществ.

Как уже писало издание The Guardian, крупные компании ставят на своей продукции, произведенной в этих странах, знак «Сделано в Италии» или «Сделано в Германии», чтобы сообщить своим клиентам, что обувь имеет высокое качество, хотя на самом деле ее производят низкооплачиваемые сотрудники в странах Восточной Европы.

Некоторые марки, например, итальянская Geox, полностью отрицают, что производят подобные махинации, и настаивают на том, что их этикетки всегда соответствуют стране производства.

Inditex, владеющая маркой Zara, подтверждает, что работает с обувными фабриками в двух из шести стран, в Румынии и Албании, но уточняет, что продукция оттуда составляет очень небольшой процент от общего объема, который в основном производится в Испании и Португалии. В своем отчете за 2015 год компания указывает, что следует обязательному кодексу поведения в отношении сотрудников, который рекомендует Международная организация труда (МОТ).

Компания, основанная Амансио Ортегой, провела 10 977 проверок в 2015 году в тех странах, где работает, и где имеет место дискриминация работников, например, в Марокко, Китае, Турции и Бангладеше. «Мы вносим свой вклад в борьбу с неравенством, защиту здоровья и благополучия сотрудников. А также в обеспечение достойного труда и экономического роста», - сообщает Inditex.

«Мы не согласны с утверждениями, содержащимися в докладе. Они непонятны, потому что наши исследования приводят к другим выводам», - заявляют в Deichmann. Немецкая группа утверждает, что в этом году в ходе аудита поставщиков в Македонии «были проведены индивидуальные беседы с 20 работниками, и результаты не совпадают».