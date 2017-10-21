СМИ: Испания превратилась в страну свиней

Испания занимает первое место среди стран ЕС по численности свиней, сообщает в статье «Испания - страна свиней» газета 20 Minutos со ссылкой на официальные данные за прошлый год. В стране насчитывается 29,2 миллиона голов, и по этому показателю она опережает даже Германию с ее 27,5 миллионами. За последние 20 лет данная цифра выросла в два раза. На долю свинины приходится 37% от общего объема производства сектора мясной промышленности. Размер оборота в этой категории составляет порядка 6 миллиардов евро в год. С точки зрения экспорта Испания занимает третье место в мире после Китая и США с показателем в 1,7 миллиона тонн. Активно растут и объемы потребления свинины – примерно на 3% в год. За 12 месяцев каждый житель Испании съедает 50,2 килограмма этого мяса, что на 8,6 килограмма больше среднего показателя по Европе. Подобная популярность объясняется любовью жителей страны к хамону и прочим видам нарезки, а также низкой стоимостью свинины. Первое место по численности поголовья занимает Каталония (7,6 миллиона), за которой следуют Арагон (7 миллионов), Кастилия и Леон (3,8 миллиона), Андалусия (2,5 миллиона), Мурсия (1,8 миллиона) и Эстремадура (1,4 миллиона).

Впрочем, согласно совместному докладу организаций Food & Water Europe, Amigos de la Tierra, CECU и VSF Justica Alimentaria Global, активный рост отрасли влечет за собой и негативные последствия для окружающей среды и общества. В период с 1999 по 2013 годы в Каталонии и Арагоне исчезло 128 000 небольших хозяйств, что привело к потере множества рабочих мест. Их место заняли крупные промышленные производители, в результате чего среднее количество животных на подобных площадках выросло со 122 до 467. Кроме того, 87,3% свиней проживают всю жизнь в закрытых помещениях и не видят солнечного света.

Наряду с этим, за год свиньи производят почти 61 миллион кубометров органических отходов. Этого количества достаточно, например, для того, чтобы 23 раза заполнить стадион "Камп-Ноу" в Барселоне. Управление подобными отходами создает множество экологических и социальных проблем по всей стране: так, 142 из 947 каталонских муниципалитетов испытывают трудности с доступом к питьевой воде из-за ее загрязнения нитратами, и ежегодно власти автономии инвестируют более 6 миллионов евро в обеспечение населения данным ресурсом.

Помимо этого, треть всех фармацевтических препаратов, использованных в европейском скотоводстве в 2014 году, пришлась на долю Испании. При производстве каждой тысячи тонн мяса в отрасли используется 419 миллиграмм противомикробых препаратов, и эта цифра в три раза превышает, например, показатели Германии. Параллельно с этим из-за устойчивости к антибиотикам в регионе ежегодно умирают 25 000 человек. Экологи предупреждают, что в случае сохранения текущей динамики к 2050 году эта цифра может вырасти до 50 миллионов.

Наконец, еще одна серьезная проблема заключается в питании, которым обеспечивают свиней. Как правило, животных кормят трансгенной соей из Южной Америки, где активное распространение подобных плантаций влечет за собой серьезные экологические и социальные последствия.

В свете всего вышеозначенного экологи подчеркнули "необходимость срочного пересмотра схемы развития отрасли производства свинины, чтобы она вновь могла стать основополагающей деятельностью для сельской местности, удовлетворить спрос со стороны потребителей и поспособствовать сохранению окружающей среды и рабочих мест".