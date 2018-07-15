Скандал на рынке вина: испанское розе выдавали за французское

Французское агентство защиты потребителей подтвердило, что 70 тысяч гекталитров испанского розе (около 10 млн бутылок) поступили в продажу под видом французского вина в 2016-2017 годах. Подделками занимались сотни производителей. Мошенничество было связано с разницей в оптовых ценах: испанское розовое вино продавалось на тот момент по 34 евроцента за литр, в то время как цена на розе французского происхождения составляла от 75 до 90 центов.

В службу защиты потребителей информация о подделках поступила в конце 2015 года, тогда и было начато расследование. В организации отмечают, что проверки проводились на всех уровнях: от производителей до импортёров, ресторанов и дистрибьюторов. Также сообщается, что в 2017 году в 15% случаев (743 организациях) французское вино подменяли зарубежным. На этикетках появлялись фальшивые изображения французских шато, надписи «сделано во Франции» и «вино из Европейского Союза».

Во Франции за мошенничество такого рода предусмотрено наказание до двух лет тюремного заключения, а штрафы могут достигать 300 тысяч евро.