Ситуация в торговом секторе Барселоны после терактов нормализовалась всего за несколько дней

После терактов 17 августа интенсивность пешеходного потока в Барселоне восстановилась всего за несколько дней, сообщает La Vanguardia. Ситуация на 12 основных торговых улицах, прилегающих к бульвару Рамбла, нормализовалась очень быстро. К такому выводу пришли специалисты компании TC Group Solutions, которые проанализировали уровень активности в торговом секторе каталонской столицы после трагедии.

Представители отраслей коммерции и туризма крайне обеспокоены возможными потерями из-за терактов: в большинстве городов, пострадавших от подобных атак, произошел заметный экономический спад. Так, в Париже после теракта пешеходный поток на основных торговых улицах сократился на 8,16%. В Барселоне же он восстановился всего за неделю.

Взяв за точку отсчета неделю перед терактом, с 7 по 13 августа, аналитики выявили снижение количества пешеходов на 12 изученных улицах на 20,44%. Эта цифра достигала 41% в случае улиц Порталь-дель-Анхель и Пелаи и площади Каталонии, которых напрямую коснулся полицейский приказ о немедленном закрытии, обусловленный необходимостью поимки преступников. Уже на следующей неделе вышеназванные цифры сократились до 11,31%, а к концу августа ситуация полностью нормализовалась. В некоторых районах даже наблюдался рост интенсивности пешеходных потоков на 6,13%.

Объем продаж также вернулся к нормальному уровню достаточно оперативно: после падения на 1,44% в две последующие недели вновь возобновилась тенденция к росту, на 0,29% и 0,88% соответственно. По мнению специалистов TC Group Solutions, эти данные, полученные с помощью специальных датчиков, иллюстрируют способность к восстановлению всего города в целом и туристического и торгового секторов в частности.