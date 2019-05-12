Сеть супермаркетов Mercadona объявила набор сотрудников

Испанская сеть супермаркетов Mercadona открыла много новых вакансий. Устроиться на работу можно как в один из магазинов, так и в логистические центры компании.
Меркадоне требуются продавцы-кассиры, работники зала, мясники, продавцы в рыбный отдел, курьеры и т.д. Минимальная заработная плата составляет 1328 евро в месяц. От соискателей требуется иметь диплом о базовом образовании (ESO). Обладать опытом работы необязательно.
Устроиться на работу можно в самых разных регионах Испании: Каталонии, Валенсии, на Балкарских островах и т.д.
Посмотреть все вакансии можно на официальном сайте MercadonaТемы: Бизнес