Сервис проката велосипедов в Барселоне Bicing переходит в руки новых подрядчиков

После десяти лет успешной работы сервис Bicing по прокату велосипедов в Барселоне перейдет в руки новых подрядчиков, сообщает La Vanguardia. Управлять им будут компании Cespa и PBSC Urban Solutions. Совместный проект Pedalem Barcelona принес им один из самых масштабных контрактов мэрии каталонской столицы, начальный бюджет которого составлял 227 миллионов евро на 10 лет. Авторы победившего предложения сократили эту сумму до 162,9 миллиона.

Одним из самых заметных нововведений второй фазы работы Bicing станет пополнение парка, насчитывающего 7 000 механических транспортных средств, тысячей новых электрических велосипедов. Кроме того, отныне прокат будет работать круглосуточно 365 дней в году, а число его остановок увеличится до 519. Подземные стоянки будут упразднены, а установка новых повлечет за собой минимально возможное воздействие на среду. Мобильное приложение Bicing позволит жителям Барселоны бронировать велосипеды за 5 минут до предполагаемого времени их использования, что позволит избежать ожиданий на остановках.

Помимо этого, изменятся и тарифы, а у горожан появится возможность платить за каждое отдельно взятое использование сервиса. Впрочем, туристов эта мера не коснется.