Семейный бизнес в Испании смотрит в будущее с оптимизмом

Исследование под названием «VI барометр семейного бизнеса», показало, что 80% семейных предприятий в стране оценивают перспективы развития своего бизнеса на ближайшие 12 месяцев как «положительные» или «очень положительные». Для сравнения: в 2013 году этот показатель находился на уровне 42%.

В KPMG считают, что показатели барометра свидетельствуют о том, что в последние годы установился благоприятный климат для дальнейшего развития предпринимательства, а также для испанской экономики в целом. Специалисты отмечают, что уверенность в завтрашнем дне основана на положительных результатах по продажам, уровню занятости и интернационализации предприятий. Так, лишь в 8% случаев в этом сегменте наблюдалось снижение объёма продаж. 94% семейных предприятий сохранили или увеличили размер своего штата, а 76% вышли на международные рынки.

Кроме того, 84% компаний внесли в свою стратегию развития на ближайший год планы по инвестированию. При этом 55% направит средства на развитие основного вида деятельности, 50% - на развитие новых технологий, 36% - на привлечение кадров и их профессиональную подготовку и ещё 36% - на интернационализацию.