S&P сохранил рейтинг Испании на уровне «A-» с положительными прогнозами

Рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings сохранило на прежнем уровне долгосрочную оценку по Испании на уровне «A-» с положительными прогнозами, что открывает новые возможности для поднятия рейтинга в среднесрочной перспективе.

В агентстве отмечают, что оценка Испании может быть улучшена в ближайшие 18 месяцев, если спадёт «напряжённость» в Каталонии, будут продолжаться выплаты по внешнему долгу и бюджетная консолидация.

S&P повторило свои предыдущие прогнозы по экономическому росту в Испании, ВВП которой, по мнению аналитиков, в этом году вырастет на 2,8%, а в 2019-2021 будет показывать умеренный рост. В агентстве считают, что на протяжении ближайших трёх лет рост испанской экономики превысит средний по еврозоне. Эксперты также сообщили, что темпы роста занятости в стране сохраняются на уровне 2,4% в год, отметив, что всё больше работников оформляют бессрочные контракты.

Несмотря на то, что агентство сулит Испании «стойкий экономический рост», оно также предупреждает о слабости правительства в принятии важных политических решений в парламенте. Также эксперты предупреждают о том, что напряжённая обстановка в Каталонии может сохраниться.