Санация испанских банков обошлась каждому жителю страны в 861,4 евро

Санация испанской финансовой системы обошлась каждому из 46,529 миллионов жителей Испании в 861,4 евро, сообщает газета ABC. В общей сложности с 2009 года через Фонд банковской реструктуризации (FROB) государство выделило банкам 54,353 миллиарда евро. По мнению руководства Банка Испании, вернуть удастся только 14,275 миллиарда евро, или 26,3% от общего объема субсидий. Таким образом, казна потеряет более 40 миллиардов. Конечные показатели зависят от суммы, которую государство получит по итогам приватизации банков Bankia и BMN, а также от итогов работы "плохого" банка (Sareb), который будет ликвидирован в 2028 году и на создание которого был выделен капитал в размере 2,192 миллиарда евро.

Согласно данным Банка Испании, на сегодняшний день в казну удалось вернуть 3,873 миллиарда евро: 977 миллионов, выделенные в свое время для Banca Cívica, были возвращены купившим его банком Caixabank, 800 миллионов относятся к операции по санированию Cajasur и его продажи Kutxabank, 783 миллиона – к покупке Novagalicia банком Banesto, 782 – к продаже Catalunya Banc банку BBVA, 407 миллионов – к продаже санированного Caja 3 новому владельцу в лице Ibercaja, а еще 124 миллиона – к оказанию финансовой помощи банку Liberbank.

К этим цифрам также необходимо прибавить сумму, полученную FROB при продаже 7,5% акций Bankia в феврале 2014 года, и соответствующие дивиденды в размере 1,838 миллиарда евро. В силу связанных с бухгалтерской отчетностью причин эта операция пока не фигурирует на счетах спасательного фонда. Помимо этого, недавно последний получил 604 миллиона евро, которые в свое время были предоставлены банку Ceiss, ныне входящему в состав Unicaja. С учетом всех вышеупомянутых позиций общая сумма возвращенных средств составляет 6,315 миллиарда евро, или 11,6% от суммарного размера выделенной банкам помощи.

Помимо этого, отчетность Банка Испании не включает в себя средства, полученные в виде процентов от сумм, выделенных некоторым банкам в виде займа. Так, от банков Liberbank, Ibercaja-Caja 3 и Unicaja-Ceiss подобным образом было получено 396 миллионов евро.

Наряду со всем вышеозначенным, FROB также предоставил ряду финансовых организаций еще ряд капиталов и гарантий, и в этом в случае фонд рискует суммой в 1,629 миллиарда евро.