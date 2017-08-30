Самый дешёвый бензин в Испании – в Бургосе и Риохе

По информации Министерства энергетики по состоянию на конец августа, самые низкие цены на бензин в Испании зафиксированы в провинциях Бургос и Риоха.

По данным подведомственного портала, на котором собраны сведения более чем с 10 тысяч заправочных станций в Испании, за исключением Канарских островов, Сеуты и Мелильи, на одной из заправок Бургоса цена за литр бензина марки 95 составляет 1,009 евро. Наряду с Бургосом в тройке заправок с самым дешёвым автомобильным топливом этого типа оказались бензоколонки в Риохе (1,029 евро) и Валенсии (1,020 евро).

Средняя стоимость испанского бензина находится на уровне 1,185 евро, а дизельного топлива – 1,060 евро.

Самый дорогой бензин – на Балеарских островах, где средняя стоимость литра достигает 1,3 евро. В континентальной части Испании самые высокие цены зафиксированы на заправках в Кадисе (1,314 евро), в Гранаде (1,339 евро) и Валенсии (1,409 евро).

Эти цены отражают обычную для Испании тенденцию, на которую влияет налоговый режим, а также расположение заправочных станций.

В среднем, наиболее низкие цены на топливо традиционно сохраняются в Наварре, Риохе и Кастилии-и-Леоне, в то время как самые высокие – на Балеарских островах. На Канарских островах, бензин обходится дешевле, благодаря применению особых ставок налога.