Самые дорогие школьные обеды в Испании – на Балеарских островах

Испанская конфедерация объединений родителей учеников представила отчёт по 2018-2019 учебному году, в котором, среди прочего, сравниваются цены на школьные обеды в разных регионах страны.

Анализ показал, что самое дорогое школьное питание – на Балеарских островах, где оно обходится в среднем в 6,50 евро в день. Кроме того, на архипелаге зафиксирован и самый заметный рост по сравнению с прошлым учебным годом, когда школьные обеды стоили 5,85 евро. В тройке лидеров также Наварра (6,25 евро) и Каталония (6,20 евро).

Дешевле всего дети могут питаться в школьных столовых на Канарских островах и в Мелилье. В обоих случаях средняя стоимость обеда составляет 3 евро. Более того, на Канарах питание заметно подешевело – на 9% по сравнению с прошлым годом.

В организации также призвали стремиться обеспечить все школы столовыми и делать ставку на здоровое питание, которое следует готовить прямо в учебных заведениях с использованием свежих местных экологичных продуктов.

В организации подсчитали, что около трети испанских школьников обедают в образовательных центрах. При этом кухней оснащены лишь 37% из них, а в остальных случаях школы прибегают к услугам сторонних компаний.