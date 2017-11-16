С начала октября тысяча каталонских компаний сменила налоговый адрес

Налоговая служба (AEAT) 14 ноября сообщила о том, что с момента проведения в Каталонии незаконного референдума 1 октября порядка 1 000 каталонских компаний сменили свой налоговый адрес и перенесли его в другие автономные области.

По информации 20 minutos, число компаний, сменивших юридический адрес за это же время, достигло 2741. Смена налогового и юридического адреса не обязательно производится одновременно. Налоговый адрес определяет место проведения заседаний, а также непосредственного управления компанией.

Органы по регистрации зафиксировали снижение темпов переноса штаб-квартир в последнее время. В ноябре Каталонию ежедневно покидало в среднем не больше ста компаний. Наименее активный уход компаний из региона был зарегистрирован 13 ноября (30 компаний) и 8 ноября (40), а наибольшую активность по переносу головных офисов организации проявляли 19 октября (268) и 9 октября (212).