Рынок труда в Малаге не оправился от экономического кризиса

Несмотря на повышение уровня занятости на 2,2% в 2017 году, экономический кризис по-прежнему сказывается на состоянии рынка труда в провинции Малага.

По подсчётам профсоюза CCOO, для того чтобы достичь докризисного уровня, в провинции необходимо создать 45,7 тысяч рабочих мест.

Быстрее всего от кризиса оправился сектор услуг, на который в прошлом году приходилось более 87% рабочих мест, в то время как до кризиса его доля составляла 75,5%. В остальных секторах экономики, напротив, наблюдался спад, который, по мнению CCOO, связан с политикой испанского правительства. Кроме того, в докладе организации отмечается, что уровень заработной платы в Малаге также снизился.

Большинство рабочих мест, созданных в период с 2014 по 2017 год, были заняты мужчинами. В то же время, если со времени кризиса количество трудоустроенных женщин выросло на 7,8 тысяч человек, то число работающих мужчин сократилось по сравнению с докризисным уровнем на 53,5 тысяч человек.