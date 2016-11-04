Рынки Мадрида объединились в большой онлайн-магазин

Мэр Мадрида Мануэла Кармена представила онлайн-проект Mercado 47, объединяющий муниципальные рынки Мадрида и ряд прочих торговых точек. Как сообщает La Vanguardia, к платформе уже присоединились около ста магазинов. За 200 евро в год они получили возможность представить свою продукцию в Сети.

Кармена заверила, что появление проекта отвечает потребностям сектора торговли в "развитии и инновациях" посредством внедрения новых технологий. Впрочем, она также отметила необходимость посещения традиционных рынков.

Директор департамента торговли и предпринимательства Конча Диас, в свою очередь, рассказала о возможностях платформы mercado47.com. Она позволяет магазинам предложить свои услуги с доставкой на дом или без нее, а также обеспечивает различные способы оплаты всех представленных в каталоге товаров или их части. Диас также отметила, что использование сайта избавляет предпринимателей от необходимости платить комиссию посредникам и дает им возможность создать собственные сайты, которые также могут быть представлены на странице. По ее словам, единственные сборы, которые предстоит оплатить коммерсантам, связаны с банковскими комиссиями.

Эдуардо Эллориега, директор компании Hermeneus World, разработавшей сайт, заверил, что с помощью Mercado47 доступ к представленным товарам и услугам получат пользователи не только из Мадрида, но и из других городов Испании и всего мира.