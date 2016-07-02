Роналду вложил более 40 млн долларов в сеть отелей

Империя Криштиану Роналду продолжает расти. После успеха его линии нижнего белья, парфюмерии и спортивной одежды игрок вложил более 40 миллионов долларов в сеть отелей в Лиссабоне, Мадриде, Нью-Йорке и Мадейре под названием Pestana CR7.

Pestana Hotels - это крупнейшая международная сеть отелей в Португалии. Профессиональные отношения между владельцем и директором этой компании Дионисио Пестана и Роналду – давние. Оба родились и выросли на португальском острове Мадейра. Теперь они увидели в своей дружбе возможности для бизнеса.

Новые отели очень удачно расположены: в историческом центре Лиссабона, на улице Гран Виа в Мадриде, в порту Фуншала на Мадейре и на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Первый отель в эти выходные откроется на Мадейре, остров расположен на юго-западе Португалии. В 2017-м откроется заведение в Нью-Йорке и 2019-м - в Мадриде.

«Я очень доволен этим проектом, потому что это нечто совершенно иное, чем то, что я делал раньше. Это мой самый большой проект в жизни. Словно в первый раз выходишь на футбольный матч и сразу забиваешь много голов», - комментирует Роналду свой новый бизнес. Он добавил: «Моя работа – это футбол, но так будет не всегда. Я хочу посвятить этому проекту много времени, чтобы в будущем он стал опорой для моей семьи и моего сына».