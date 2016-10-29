Рестораторы Барселоны требуют смягчить требования к террасам

Более 400 человек приняли участие в манифестации, прошедшей в центре Барселоны в поддержку городских террас. Как сообщает La Vanguardia, акция была организована владельцами заведений в окрестностях рынка Бокерия и района Раваль. Участники марша выступали против строгого применения нового регламента в сфере работы террас, которое в настоящее время осуществляется в районе Сьютат-Велья.

Председатель Гильдии рестораторов Барселоны Пере Шиас объяснил, что меры, применяемые советницей Галой Пин, противоречат критериям ее коллег из мэрии, ответственных за пересмотр спорного регламента. Так, недавно советник по вопросам городского ландшафта Даниэль Модоль выразил готовность смягчить действующие нормы.

"Действия Пин идут вразрез не только с инициативами представителей социалистической партии: ее политика противоречит даже идеям мэра Ады Колау, которая уже неоднократно заявляла о своем намерении совместными усилиями найти выход из этого конфликта", - говорит генеральный директор Гильдии Роже Пальярольс.

Манифестанты собрались в пятницу около восьми утра на бульваре Рамбла, откуда направились в сторону площади Сан-Жауме. Конечным пунктом участников акции было здание мэрии, где в этот день проходило плановое пленарное заседание. Там они зачитали манифест, в котором призвали главу городской администрации Аду Колау к защите не только местных жителей, но и рестораторов.