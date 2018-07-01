Repsol купил активы Viesgo за 750 миллионов евро

Repsol рассчитывает производить 2350 МВт электроэнергии, а также получить базу в 750 тысяч клиентов. Сделка включает несколько гидроэлектростанций общей мощностью 700 МВатт, а также установки комбинированного цикла общей мощностью 1650 МВт. Кроме того, к Repsol перейдёт организация, занимающаяся сбытом газа и электроэнергии. Сумма сделки составляет 750 миллионов евро.

Таким образом, в совокупности Repsol имеет в своём распоряжении общую установленную мощность в 2950 МВт, что позволяет ей стать значимым игроком на испанском энергетическом рынке.

Стратегия развития нефтяной компании заключается в том, чтобы к 2025 году достичь уровня в 2,5 миллионов клиентов и производства 4500 МВт электроэнергии.