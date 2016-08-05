Рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз роста ВВП Испании в текущем году на 2,9%. Поводом для этого стали положительные результаты, свидетельствующие о восстановлении экономики. Впрочем, прогнозы на 2017 и 2018 годы были снижены на 0,2% - до 2% и 1,9% соответственно.

Основной статьей, способствующей росту ВВП, станет частное потребление. По мнению Fitch, его уровень в этом году достигнет отметки в 3,4%, в то время как в 2015-м он составлял 3,1%. К 2017 году этот показатель снизится до 2,5%, а к 2018-му – до 2,3%.

Помимо этого, на благосостояние испанских семей положительно влияет рост уровня занятости, а рост уровня доверия потребителей компенсировал политическую неопределенность.

Что касается динамики цен, то в этом году Fitch предсказывает инфляцию в 0,4%. К 2017-му она вырастет до 1,8%, а еще через год – до 1,9%.