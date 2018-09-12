Расходы испанских туристов выросли на 44% за последние пять лет

По мере выхода испанской экономики из кризиса жители страны начали чаще уходить в отпуск и путешествовать, как по Испании, так и за её пределами.

По данным исследования Funcas, за четыре года с 2012 по 2016 год расходы испанцев на туризм выросли на 44%.

В 2016 году в общей сложности испанцы потратили на поездки в туристических целях около 31,5 млрд евро, что почти на 10 млрд больше чем в разгар кризиса в 2012 году.

По темпам роста испанцы обогнали других жителей Европы. Так, например, немцы стали тратить больше на 10%, расходы итальянцев сократились на 20%, а французов – на 3%.

В среднем испанские туристы тратят 677 евро на человека. Этот показатель выше чем у итальянцев (302 евро) или португальцев (190 евро), но ниже, чем у датчан (1917 евро), ирландцев (1251 евро), немцев (1149 евро), французов (949 евро) или голландцев (848 евро).

По возрастным категориям, самый заметный рост расходов наблюдался в группе от 25 до 34 лет, где траты увеличились с 519 евро до 989 евро с человека. Также выросли траты испанцев в возрасте 35-44 лет, в то время как старшая группа была сдержаннее в своих расходах.