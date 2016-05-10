Рахой просит Брюссель не наказывать Испанию за дефицит бюджета

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер получил письмо от исполняющего обязанности премьер-министра Испании Мариано Рахоя, в котором он призывает предоставить его стране больше возможностей для достижения целевых показателей дефицита бюджета. Об этом сообщает издание Europa Press со ссылкой на источники. «Мы получили его, и теперь будем изучать», - говорят они. Однако подробной информации о содержании письма нет.

На прошлой неделе Европейская Комиссия скорректировала программу стабильности для Испании на ближайшие годы и пришла к выводу, что сократить дефицит бюджета в 2017-м ниже 3% стране не удастся.

В 2016 году этот показатель дойдет до отметки в 3,9%, что на 0,3% больше, чем планировалось. В следующем году дефицит опустится до 3,1%, хотя власти Испании и прогнозируют 2,9%. Исполняющий обязанности министра экономики Луис де Гиндос ранее заявлял, что достаточно продлить период послаблений для страны на год, и она сможет существенно улучшить свои показатели.

В ближайшие несколько недель Европейская Комиссия должна решить, наложить ли всё же санкции на Испанию за то, что страна не соблюдает нормы по дефициту бюджета. Если ответ на этот вопрос будет положительным, штраф может составить 0,2% ВВП страны, или 2 миллиарда евро. Но правительству страны еще могут возможность дать всё исправить.