Рахой призвал бизнесменов и вкладчиков оставаться в Каталонии

Председатель правительства Испании Мариано Рахой обратился к компаниям и банковским вкладчикам с призывом не покидать Каталонию. Он выразил уверенность в том, что кризис в регионе будет урегулирован, и никто не понесёт ущерба.

Такое заявление Рахой сделал на пресс-конференции по завершении чрезвычайного заседания Совета Министров в субботу, 21 октября, передаёт портал 20 minutos. Премьер-министр заверил, что будет проведена работа по нормализации ситуации в Каталонии, достижению компромисса и мирного сосуществования.

По словам Рахоя, испанское правительство будет работать над тем, чтобы каталонцы, независимо от своих взглядов, ощущали сплочённость и причастность к проекту «будущего», именуемому на протяжении многих столетий «Испания».