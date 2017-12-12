Рахой: «Каталонская экономика барахлит из-за сепаратизма»

Председатель испанского правительства Мариано Рахой заявил, что «отныне каталонские сепаратисты могут бороться за свои идеи, поскольку Испания является демократией», но в то же время потребовал делать это в рамках закона.

Выступая перед кабинетом министров и представителями предпринимательского сектора в понедельник, глава правительства отметил, что был вынужден пустить в ход статью 155 Конституции, «чтобы положить конец серьёзнейшему экономическому ущербу, к которому привели неповиновение и измена правительства Каталонии», передаёт La Vanguardia.

По словам Рахоя, по вине сепаратизма каталонская экономика «забарахлила». Премьер-министр отметил уход порядка 3 тысяч компаний из Каталонии на фоне нестабильности, а также указал на то, что от кризиса пострадали многие сферы: от занятости и инвестиций, до регистрации автомобилей и туризма.

При этом, по мнению председателя правительства, ситуация может в скором времени наладиться, если после декабрьских выборов каталонское правительство перестанет бросать постоянные вызовы центральной власти. Кроме того, Рахой заверил, что он не против реформирования Конституции, однако, подчеркнул, что это не простой и не быстрый процесс.